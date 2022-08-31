  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hakkari’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler hakkari terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hilal Altınbilek'i bir de makyajsız görün! ''Bu kadar güzellik fazla''
YouTube'da en çok izlenen isimler açıklandı
Ünlü şarkıcı evlendi! Nikah şahidi Mansur Yavaş oldu
Korkmaz Karaca'dan istifa sonrası rest: ''Kimin elinde belge varsa savcılığa versin''
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı
Türkiye'nin yeni devi denize indi! Dünyada tek!
Serenay Sarıkaya'dan bikini şov
İkinci el otomobil fiyatları düştü, düşecek derken... Beklenen haber geldi!
Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin''
Skoda yeni elektrikli modelini yeni logosuyla tanıttı