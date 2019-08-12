Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü de açıklamada yer aldı.
Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 100 adet Piyade Tüfeği fişeği, 3 adet el bombası, 1 AK-47 Piyade Tüfeği, 2 şemsiye, 1 el dürbünü, 1 not defteri, 1 SD kart, ele geçirildiği bildirilerek bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
DHA