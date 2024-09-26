Hakkari'de 6 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir kamyonette yapılan aramada kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan 6 adet külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden kamyonetle yaşa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu tespit edilen kamyonet ile sürücü N.C ve yanındaki G.C'nin üzerinde yapılan aramada, piyasa değeri 17 milyon 600 bin lira olan birer kilogramlık 6 külçe altın ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA