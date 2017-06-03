Hakkari'de ağılda roketatar ele geçirildi



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda ağıla saklanan silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 34. Hudut Tugay Komutanlığı hudut emniyet unsurlarınca, Şemdinli'de Tekeli-Mağaraönü bölgesinde bulunan ağıldan şüphelenilmesi üzerine, bölgeye operasyon düzenlendi.

Ağılda yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir HK-23, iki Biksi makineli tüfeği, üç RPG-7 roketatar, kanas keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, Doçka çatal ayağı, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü ile mühimmat ele geçirildi.