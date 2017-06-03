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  3. 03 Haziran 2017 17:40

Hakkari'de ağılda roketatar ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda ağıla saklanan silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de ağılda roketatar ele geçirildi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda ağıla saklanan silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 34. Hudut Tugay Komutanlığı hudut emniyet unsurlarınca, Şemdinli'de Tekeli-Mağaraönü bölgesinde bulunan ağıldan şüphelenilmesi üzerine, bölgeye operasyon düzenlendi.

Ağılda yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir HK-23, iki Biksi makineli tüfeği, üç RPG-7 roketatar, kanas keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, Doçka çatal ayağı, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü ile mühimmat ele geçirildi.

AA

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