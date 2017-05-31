Hakkari’de aranan PKK’lı yakalandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan B.E. gözaltına alındı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 30.05.2017 günü Çukurca ilçesi Çığlı köyüne ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan bir şahsın geldiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde B.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.