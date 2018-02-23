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  3. 23 Şubat 2018 21:40

Hakkari'de bombalı saldırı ! Polis önlem aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından yerleştirilen bomba patladı.

Hakkari'de bombalı saldırı ! Polis önlem aldı
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Hakkariİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristler tarafından yerleştirilen bomba nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli Karayolu üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamada ölen ve yaralanan olmazken, çevrede bulunan bazı işyeri ve binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayada polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, karayolunu ve çevredeki diğer yolları trafiğe kapatarak olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA

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