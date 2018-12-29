Hakkari'de çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı

Olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden henüz ismi öğrenilemeyen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.





