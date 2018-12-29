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  3. 29 Aralık 2018 19:26

Hakkari'de çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.

Hakkari'de çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı
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Olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden henüz ismi öğrenilemeyen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.


DHA

şehit , çığ , şemdinli
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