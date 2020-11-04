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HAKKARİ'DE HAİN SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI
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  3. 04 Kasım 2020 17:36

Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde terör saldırısı sonucu 1 sivil işçi şehit düşerken, 2 sivil işçi de ağır yaralandı.

Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtilerek, “Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır” denildi.

 

hakkari , derecik
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