Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtilerek, “Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır” denildi.
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