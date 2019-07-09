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  3. 09 Temmuz 2019 12:51

Hakkari'de hain saldırı: 2 asker şehit, 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

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