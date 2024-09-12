Hakkari'de korkutan deprem
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AFAD tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil kentinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem Hakkari'den de hissedildi.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil kentinde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.
HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ
Verilen bilgilere göre sarsıntı Hakkari Şemdinli'de de hissedildi. 7 kilometre derinlikte ölçülen depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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