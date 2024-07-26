Hakkari'de korkutan yangın
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında, 2 bin 500 bağ ot kül oldu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 2 bin 500 bağ ot yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyünde meydana geldi. Servet Kaplan’a ait 2 bin 500 bağ ot, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeye giden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin 500 bağ ot ise kullanılamaz hale geldi.
Kaplan ailesi, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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