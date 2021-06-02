Hakkari'de mayın araması yapan time roketli saldırı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan patlayıcı imha timine İran topraklarından roketli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıya verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timine (METİ) timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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