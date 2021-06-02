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Hakkari'de mayın araması yapan time roketli saldırı

Hakkari'de mayın araması yapan time roketli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan patlayıcı imha timine İran topraklarından roketli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıya verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timine (METİ) timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Etiketler yol araması hakkari yüksekova iran
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