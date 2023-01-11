Hakkari’de operasyon: 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hakkari’de, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

10 Ocak’ta, çalışmalar kapsamında şüpheli olduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda, 32 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile satışta kullanılan tertibat ele geçirildi. Olayla ilgili Hakkari Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Valilik açıklaması

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda; 10 Ocak 2023 günü Yüksekova ilçesinde kaçakçılık faaliyetleri ile mücadele çerçevesinde bir adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada 32 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ve satışta kullandığı değerlendirilen tertibat ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır.”