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Hakkari'de peş peşe 3 deprem

Hakkari'de peş peşe 3 deprem
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından kent büyüklükleri 3,5 ve 4,5 olan iki depremle daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremle ilgili henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.

İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

İlk depremin ardından saat 19:52'de 3,5 ve saat 20.06'da 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha kaydedildi.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesinde saat 20.06’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler hakkari deprem hakkari'de deprem deprem oldu yüksekova
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