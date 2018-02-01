Manyak herif ! Hem taciz edip hem de öldüresiye dövdü
Manyak herif ! Hem taciz edip hem de öldüresiye dövdü
Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti
Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti
Milyonlar bu haberi bekliyordu; Hac kuraları çekildi
Milyonlar bu haberi bekliyordu; Hac kuraları çekildi
Türkiye'den flaş hamle ! Rusya'dan iadesi istendi
Türkiye'den flaş hamle ! Rusya'dan iadesi istendi
Fiyatı Cumhuriyet altınının tam 3 katı ama cinsel hayata kadar faydası var
Fiyatı Cumhuriyet altınının tam 3 katı ama cinsel hayata kadar faydası var
Çalmamasına rağmen telefonunuzu kontrol edenlere kötü haber
Çalmamasına rağmen telefonunuzu kontrol edenlere kötü haber
Yarından sonra güneşe hasret kalacağız
Yarından sonra güneşe hasret kalacağız
Erkek arkadaşının cinsel organını kesti !
Erkek arkadaşının cinsel organını kesti !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Şubat 2018 12:26

Hakkari'de üs bölgesine hain saldırı: Şehit ve yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine Irak tarafından düzenlenen füzeli saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Hakkari'de üs bölgesine hain saldırı: Şehit ve yaralılar var
A+ A-

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, saat 10:00 sıralarında teröristlerce roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Dün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi sınrında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir er şehit olmuş, bir uzman çavuş da yaralanmıştı.

Ağrı'da çatışma: Bir şehit, bir yaralıAğrı'da çatışma: Bir şehit, bir yaralı

 

hakkari , şehit , saldırı , füze
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM