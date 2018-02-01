Hakkari'de üs bölgesine hain saldırı: Şehit ve yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, saat 10:00 sıralarında teröristlerce roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.



Dün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi sınrında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir er şehit olmuş, bir uzman çavuş da yaralanmıştı.

Ağrı'da çatışma: Bir şehit, bir yaralı