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Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı

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Hakkari Valisi Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı; kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, Vali Çelik yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Hakkari'de merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyü yakınlarında Van yolunda öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Yüksekova'daki bir programdan dönen Vali Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, Vali Çelik konvoyu durdurup, olaya müdahalede bulundu. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Çelik, yaralılara gerekli müdahalenin yapıldığını, durumlarının iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DHA

Etiketler hakkari Hakkari kaza Hakkari vali konvoyu kaza
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