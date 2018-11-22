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  3. 22 Kasım 2018 20:30

Hakkari'deki patlamanın raporu açıklandı

Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki 7 şehit verdiğimiz 25 askerin yaralandığı patlamada rapor açıklandı.

Hakkari'deki patlamanın raporu açıklandı
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı teknik heyetinin, Hakkari  Süngü Tepe'de 9 Kasım'da meydana gelen kazaya ilişkin incelemesinde, atış  sırasında topun arkasındaki "kama"nın  olağandışı şekilde kopmasıyla namlu  gerisinden çıkan alevin, atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme  yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde, Hakkari Süngü Tepe Üs  Bölgesi'nde, 9 Kasım 2018'de meydana gelen kazaya ilişkin Kara Kuvvetleri  Komutanlığınca oluşturulan idari ve teknik heyetin inceleme sonuçları açıklandı.

Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve  mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili  hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı belirtilen  açıklamada, atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak,  topun arkasında "kama" olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde  koptuğu bildirildi.

Bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak  barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği  belirtilen açıklamada, ayrıca 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan  atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediğinin belirlendiği aktarıldı.

Adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında, atışta kopan topa ait  parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni  ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği vurgulanan açıklamada şunlar  kaydedildi:

"Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm'lik M107  K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle  mücadele harekatı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam  edilmektedir. Bu vesileyle kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan  rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil  milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza ve tedavileri süren silah  arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Hakkari'deki patlamada şehit sayısı 7'ye yükseldiHakkari'deki patlamada şehit sayısı 7'ye yükseldi

 

AA

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