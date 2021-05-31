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Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevi sırasında kalp krizi geçiren askerin şehit olduğu bildirildi.

Acı haber Yüksekova'dan geldi... Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksekova Esendere Jandarma Karakol Komutanlığında görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mılık’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Etiketler hakkari yüksekova şehit asker kalp krizi
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