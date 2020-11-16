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  3. 16 Kasım 2020 15:13

Hakkari'den acı haber! 1 uzman çavuş şehit oldu

Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu.

Hakkari'den acı haber! 1 uzman çavuş şehit oldu
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu.

Acı haber, şehidin Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

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