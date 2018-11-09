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  3. 09 Kasım 2018 21:01

Hakkari'den kötü haber ! Yaralı askerler var...

Hakkari'de bir karakolda arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Hakkari'den kötü haber ! Yaralı askerler var...
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Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Olay, saat 17.00 Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Konuyla ilgili Hakkari Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır” denildi.

YARALILAR, HAKKARİ VE YÜKSEKOVA’DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralanan askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari’ye götürüldü. Yaralı askerler, helikopterde indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamada, yaralı asker sayısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu 25 askerin yaralandığını 7 askere ise ulaşma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: 

"Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AA

patlama , asker , hakkari
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