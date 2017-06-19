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  3. 19 Haziran 2017 10:40

Hakkarili Yağmur'un hayali gerçek oluyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder, kızı Boğaz Köprüsü'nü görmek isteyince kendi imkanlarıyla bir maket yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o haberlerin ardından devreye girdi.

Hakkarili Yağmur'un hayali gerçek oluyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder'in Boğaz Köprüsünü görmek isteyen kızını maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul'a götüremeyince köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapması, babalar gününe damga vurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 yaşındaki Yağmur'un İstanbul'u görme hayalini gerçekleştiriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder'in İstanbul'u görmek isteyen kızı için ışıklı ve martı sesli Boğaz Köprüsü maketini yapması; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının da bulunduğu birçok kurum ve kuruluşu harekete geçirdi.

Kızı görmek istedi babası yaptı !Kızı görmek istedi babası yaptı !

Haberin ardından birçok kurumdan arandığını belirten baba Aydın Güder, "Sağ olsunlar kızımın hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok kurum bizzat benimle iletişime geçti. Hepsinden Allah razı olsun. Telefonum hiç susmadı" dedi. Kızının hayalinin gerçekleşecek olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Güder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a hareket edeceklerini söyledi.

İHA

hakkari