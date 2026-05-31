Haliç Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli serinleme yöntemi kamerada

İstanbul Haliç Köprüsü'nde hava sıcaklıklarından bunalan bir grup genç, gemi trafiğinin yoğun olduğu anlarda metrelerce yüksekten denize atladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan bu tehlikeli serinleme yöntemi, adeta muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı.

İstanbul'da havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte yürekleri ağza getiren manzaralar da yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Haliç Köprüsü'nde sıcaktan bunalan bir grup genç, güvenlik kurallarını hiçe sayarak köprü demirlerine tırmandı ve metrelerce yüksekten kendilerini denizin sularına bıraktı.

Olayın en kritik ve korkutucu yanı ise gençlerin atlayış yaptığı esnada Haliç'te aktif bir gemi trafiğinin akıyor olmasıydı.

Gençlerin deniz trafiğini tehlikeye atarak gerçekleştirdiği bu atlayış, çevredeki duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Gemi Trafiğine Rağmen Ölümüne Atlayış

Artan sıcaklıklar, bazı vatandaşları alternatif ve bir o kadar da tehlikeli serinleme yollarına itiyor. Haliç Köprüsü'nün korkuluklarına tırmanarak sulara atlayan gençler, hem kendi can güvenliklerini hem de o an bölgeden geçen gemilerin seyir güvenliğini büyük bir riske attılar.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aşağıda seyreden gemilere aldırış etmeden rahat tavırlarla sulara atlayan şahıslar görülüyor.

Muhtemel bir çarpışmanın veya boğulma tehlikesinin kıl payı atlatıldığı bu anlar, izleyenlere "faciaya davetiye çıkardılar" dedirtti.

Yetkililerin, havaların ısınmasıyla birlikte köprü ve benzeri tehlikeli noktalarda güvenlik önlemlerini artırması ve bu tarz tehlikeli atlayışları engellemek için denetimleri sıklaştırması bekleniyor.

İHA