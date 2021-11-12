Halk ekmeğe zam gelecek mi? İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Halk Ekmek fiyatının değişmeyeceği yönünde bir açıklama geldi.

İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde onanırken, bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren ekmeğin 2,5 TL'den satılmaya başlanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, İstanbul’da ekmeği 1,25 liradan satmaya devam edeceklerini açıkladı. Nama, “Çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza halk ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi.

Özgen Nama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da halk ekmeğin 1,25 liradan satılmaya devam edeceğini duyurdu. Nama’nın açıklaması şöyle:

“Son 3 ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza halk ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek #HalkınEkmeği’ni büyütmeye devam. #16MilyonİçinÇalışıyoruz”