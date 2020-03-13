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  3. 13 Mart 2020 19:41

Halk otobüsü yaşlı kadına çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Polis, hastanede tedaviye alınan kadının kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Halk otobüsü yaşlı kadına çarptı
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Kocaeli'nin kaza, öğle saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi Trafo Meydanı kavşağında meydana geldi. Beylikbağı- Gebze seferini yapan Ziya Söğüt'ün kullandığı 41 J 4203 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın altından çıkarılan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis, yaşlı kadının kimliğini belirlemeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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