Halk otobüsünde iki kadının ''maske'' kavgası kameralara yansıdı

Sivas'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga ederken görüntüler kameralara böyle yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi.

İKİ KADIN BİRBİRİNE VURDU

Yiğitler-Kılavuz hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsünde bir kadın, maske takmayan diğer bir kadına tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü, iki kadın birbirine vurmaya başladı. Kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.