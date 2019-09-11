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  3. 11 Eylül 2019 20:59

Halk otobüsünde panik anları

Sivas'ta halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, otobüs şoförü tarafından güzergahı değiştirilerek hastaneye yetiştirildi. Bayılan kadına yardım eden yaşlı bir kişi ise, hastanın başında dua ederek bekledi.

Halk otobüsünde panik anları
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Sivas'ta dün Ticaret Lisesi-Cumhuriyet Üniversitesi seferini yapan .. .. .. plakalı otobüste bir kadın yolcu baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular, otobüs şoförü Mehmet Torun'u uyardı.

Torun, güzergahından çıkarak kadını otobüsle Numune Hastanesi ek binasına götürdü. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde otobüse binen kadının aniden yere düşmesi yer alırken, diğer yolcuların baygın kadına müdahale ettiği sırada yaşlı bir adamın ise dua ettiği görülüyor.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

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