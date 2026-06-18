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Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti

Halka filminin Samara'sı Daveigh Chase 35 yaşında hayatını kaybetti
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Halka (The Ring) filmindeki efsanevi Samara rolüyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Daveigh Chase, yetersiz beslenme nedeniyle kaldırıldığı hastanede menenjit ve kan enfeksiyonu komplikasyonları sonucu hayatını kaybetti.

Unutulmaz korku filmi Halka'da (The Ring) canlandırdığı 'Samara' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Daveigh Chase'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD merkezli magazin ve haber sitesi TMZ'nin sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, genç oyuncu bir süredir mücadele ettiği ciddi tıbbi sorunlara yenik düştü. Haber3.com magazin ve dünya servisi olarak, sinema dünyasını yasa boğan bu acı kaybın tıbbi detaylarını ve ailesinden gelen resmi açıklamaları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Hastaneye Kaldırılma Süreci ve Ölüm Nedeni

Daveigh Chase'in vefatına giden zorlu sağlık süreci ve erkek arkadaşı Roy Hernandez'in kamuoyuyla paylaştığı açıklamalarda öne çıkan bilgiler şu şekilde kaydedildi:

TMZ'nin edindiği teyitli bilgilere göre 35 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında 'yetersiz beslenme' şikayeti ve buna bağlı vücut direncinin dramatik şekilde düşmesi nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Ölümcül Komplikasyonlar: Hastanedeki tedavi süreci devam ederken Chase'in menenjit ve ciddi bir kan enfeksiyonu geçirdiği, yaşanan bu ağır tıbbi komplikasyonlar neticesinde hayatını kaybettiği resmi olarak ifade edildi.

Son Günleri ve GoFundMe Kampanyası

Oyuncunun erkek arkadaşı Roy Hernandez, tedavi sürecinde bir GoFundMe destek kampanyası başlatmıştı. Hernandez, genç oyuncunun sağlık durumunun hızla kötüleştiğini ve doktorların tablonun tıbben çok ağır olduğunu kendisine önceden ilettiğini belirtti.

"En Büyük İsteği Huzurlu Bir Evdi"

Roy Hernandez'in paylaştığı duygusal veda mesajına göre, Chase'in son dönemdeki en büyük arzusu "güvenli ve huzurlu bir hayat kurabileceği bir eve sahip olmak" idi. Hernandez, onun son günlerinde yanında olmayı ve bu süreci mümkün olduğunca sakin geçirmesini sağlamayı amaçladığını vurguladı.

TMZ magazin

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Etiketler Daveigh Chase Daveigh Chase neden öldü Halka filmi Samara Roy Hernandez menenjit hollywood magazin The Ring Samara
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