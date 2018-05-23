Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda test sürüşü

Büyük bölümü tamamlanan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Test sürüşü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleşti.



Büyük bölümü tamamlanan Gebze Halkalı Banliyö Hattı için test sürüşü bugün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçekleşti. Halkalı İstasyonu’nda başlayan test sürüşü öncesi Bakan Arslan, makinist koltuğuna oturdu. Ardından Türk Bayrağı ile süslenen tren, test sürüşüne başladı. Test sürüşü ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntüledi.