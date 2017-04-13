Halkbank yetkilisi hakim karşısında

New York’ta FBI’ın talebiyle 27 Mart'ta tutuklanan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Manhattan Federal Mahkemesi'nde yapılan duruşmada avukatı aracılığıyla ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde işbirliği yaptığı suçlamalarını reddetti.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre New York'ta hakim karşısına çıkan Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Zarrab davasıyla ilgili suçlamları reddetti. Güney New York Başsavcılığından verilen bilgiye göre daha önce 24 Nisan tarihi için planlanan oturum perşembe sabahı gerçekleştirildi.

Atilla, Başsavcılığın Zarrab ve Atilla iddianamesini birleştirmesi üzerine yeni iddianameyi kabul eden mahkemenin hakimi Richard Berman’a celp edildi. Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York saatiyle sabah 9.30’da celb edildiği Zarrab davasının hakimi Richard Berman karşısında Avukatı Victor Rocco aracılığıyla suçlamaları reddetti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ihlal edilmesinde Reza Zarrab ile işbirliği ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı suçlamalarını reddeden Atilla, New York JF Kennedy havalimanında THY uçağına binmek üzereyken FBI’ın talebiyle 27 Mart'ta tutuklanmış ve ertesi gün hakim James Francis önğüne çıkarılarak suçları yüzüne okunmuştu.

Atilla’nın daha önceden duyurulan 24 Nisan tarihli oturumunun öne çekilmesinin nedeni aynı tarihte Zarrab’ın da “Çıkar çatışması” oturumunun bulunmasıydı.

İlk başta Zarrab ve Atilla’nın davalarına farklı hakimler bakarken, aynı savcı yardımcıların davaya bakması, ayrıca, savcıların Atilla’ya yönelik suçlamalarını Zarrab iddianamesiyle birleştirmeleri ileride bir karışıklılığa neden vermemek için Atilla’nın Zarrab davası hakimi Berman önüne celbin edilmesini gerektirdi.

Suçlu bulunduğu taktirde 50 yıl hapis ve milyonlarca dolar ağır para cezası alabileceği belirten Atilla’yı Türkiye’nin ABD’deki pek çok davalarını da üstlenen Herrick Feinstein Hukuk firması savunurken, New York Güney Bölgesi başsavcılığı Mehmet Hakan Atilla için hazırlanan suç duyurusunu Reza Zarrab iddianamesiyle birleştirmişti.

Atilla, duruşmalara Reza Zarrab ile birlikte katılacak. Atilla ve Zarrab, Manhattan’da mahkeme binasının yanındaki New York MCC cezaevinde farklı koğuşlarda tutuluyorlar.