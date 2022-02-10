Haluk Levent de greve katılacak

9 gündür iş bırakma eylemi yapan Yemeksepeti işçilerinin yarınki eylemine sanatçı Haluk Levent de katılcak.

Düşük ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı 9 gündür iş bırakma eylemi yapan Yemeksepeti kuryelerine destek Haluk Levent'ten geldi. DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Yemeksepeti işçilerinin yarın saat 12.00’de şirketin Levent’teki genel merkezi önünde eylem gerçekleştireceğini duyurmasının ardından sanatçı Haluk Levent'in de eyelem katılacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada Yemeksepeti işçilerinin 5 bin 500 lira net ücret ve iş güvencesi talebiyle İstanbul ve diğer illerde eylem başlattıkları, kamuoyunun eyleme destek olmak için Yemeksepeti’ni boykot ettiği ve platformdaki siparişlerde yüzde 70’lik bir azalma olduğu ifade edildi.

Yarın eylemin 10’uncu gününde Yemeksepeti Genel Merkezi önünde gerçekleştirilecek protestoya, Nakliyat-İş yöneticilerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile sanatçı Haluk Levent’in de katılacağı kaydedildi.

Açıklama, “Trendyol işçileri kazandı, Yemeksepeti İşçileri de kazanacak” ifadeleriyle son buldu.