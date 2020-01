Haluk Levent depremi duyar duymaz konserini iptal etti !

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Haluk Levent, konserin ertelendiğini duyurdu. Ahbap Derneği üyelerinden son bilgileri alan ünlü şarkıcı, "Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" dedi. Levent daha sonra ise "Ahbap’ı öveyim derken yüzyıllık devlet kurumlarını Ahbap üzerinden yermeyelim" dedi.



Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacağı Bursa'da, Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.

KONSERİ ERTELEDİĞİNİ DUYURDU

Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki son durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.

Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.



Konser ise 5 Şubat tarihine ertelendi.

'KIZILAY'I YIPRATMAYALIM'

Haluk Levent daha sonra sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara toplu yanıt verdi! Levent açıklamasında "Ahbap’ı öveyim derken yüzyıllık devlet kurumlarını Ahbap üzerinden yermeyelim.

Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından Kızılay’ı da yıpratmayalım.

Her an kan ihtiyacı var ve bu kanı Kızılay topluyor. Eleştir vs. ama Kızılay hepimize gerek!" dedi.