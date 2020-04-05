Haluk Levent tartıcı çocuğun yardımına koştu !

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Haluk Levent küçük çocuğu ve ailesini bulup sosyal medyadan güzel haberleri duyurdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak para kazanan bir çocuğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Çocuğu durduran kişi "Ne yapıyorsun dışarıda 20 yaş altına yasak" deyince çocuk "Tartıcılık yapıyorum ağabey" cevabını veriyor.

'Eve git' denilen çocuğun üzgün bir şekilde kameradan uzaklaşması herkesin yüreğini dağladı. O görüntülerden sonra Haluk Levent hemen bir paylaşım yaparak "Çocuğumuza ulaştık. Baba tarım işçisi. 3 çocuğu okuyor. Diğerleri ve kendisi işsiz.

Çocuklarına bir hayırsever aracılığı ile burs bağladık. Baba ile iletişimdeyiz merak etmeyin. Siverek Kaymakamlığına da teşekkür ediyoruz. Onlar da şu an evdeler yardım da bulunacaklar" açıklamasını yaparak yüreklere su serpti.

Levent'e yorum yağınca ise bir açıklama daha geldi. Açıklamada ünlü şarkıcı şunları yazdı:

"İban isteyenler, yardım etmek isteyenler yazıyor. Ama tekrar etmekte fayda var. Siverek Kaymakamlığı zaten tüm desteği yapmış ve az önce öğrendim 3000 aileye daha destek veriyor. Bir hayırsever Ahbabımız çocukların bursu ile ilgileniyor.

Yani artık sorun yok merak etmeyin!"

'KOMŞUNUZU SORUN!'

Levent daha sonra ise "Canlarım! Twitter'da bugün gördüğünüz tartıcı çocuğun ağlaması hepinizi üzdü. Görüyorum. Ama belki yanıbaşınızda bir ailenin çocuğu ağlıyordur ama siz göremiyorsunuzdur. Bugünlerde arayın dostlarınızı. Komşunuzu bugünlerde sorun. Dertlerine ortak olun!" diyerek herkese tavsiyede bulundu.