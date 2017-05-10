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  3. 10 Mayıs 2017 21:56

Haluk Levent'ten anlamlı hediye

Van'da felçli kalan 51 yaşındaki Halil Erdem'e Haluk Levent akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Haluk Levent'ten anlamlı hediye
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Van’da 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felçli kalan 51 yaşındaki Halil Erdem, sanatçı Haluk Levent tarafından hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde ikamet eden 51 yaşındaki Halil Erdem’in hayatı, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla alt üst oldu. Kazadan sonra vücudunun bir kısmı felçli kalan ve yürüyemeyen Erdem, 7 yıldır evden dışarı çıkamıyordu. Durumunun, sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amca’ tarafından paylaşılmasının ardından harekete geçen sanatçı Haluk Levent, akülü tekerlekli sandalye göndererek, Halil Erdem’in 7 yıllık hasretine nokta koydu.

"7 YILDIR HASRET KALDIĞIM GÖKYÜZÜNÜ İZLEDİM"

Halil Erdem, 7 yıl aradan sonra güneşe çıktığını ve gökyüzünü izlediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem, “Sanatçı Haluk Levent’e ve Vanlı Amca’ya çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. 7 yıldır hasret kaldığım gökyüzünü izledim. Güneşlendim ve çay içtim. Çok mutluyum” dedi.

İHA

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