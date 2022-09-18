  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Haluk Pekşen'in ölüm nedeni belli oldu

Haluk Pekşen'in ölüm nedeni belli oldu

Haluk Pekşen'in ölüm nedeni belli oldu

CHP'li eski milletvekili Haluk Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden hayatını kaybettiği iddialarına yalanlama geldi. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Pekşen'in ölüm sebebini açıkladı.

CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan avukat ve öğretim üyesi Haluk Pekşen'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Pekşen için bugün saat 11.30’da TBMM Şeref Kapısı’nda cenaze töreni düzenlenecek. Pekşen’in naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılıncak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HALUK PEKŞEN'İN ÖLÜM SEBEBİ: AŞI DEĞİL KILÇIK
Pekşen’in tedaviye alınmasına neden olan kalp zarı iltihabından dolayı rahatsızlığında COVID-19 aşısının etkili olduğunu iddia eden yorumlara aile tepki gösterirken, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, CHP'li Pekşen'in kılçık nedeniyle başlayan süreç sonunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

YEMEK BORUSU YIRTILMIŞ
Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol "Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kılçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ANA BOŞLUK MEDİASTENE açılınca Perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç" ifadelerine yer verdi.

Etiketler haluk pekşen koronavirüs aşısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor: Sadece 11 adet kaldı!
İnsansız savaş uçağı Kızılema gümbür gümbür geliyor
İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı
Emeklilikte Yaşa Takılanların beklediği tarihi Bakan Bilgin açıkladı
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: O hainler yakalandı!
Genç kızın üniversite sevinci kısa sürdü! Gelen telefonla hayalleri yıkıldı
Pınar Altuğ gençlik fotoğrafını paylaştı; göğüs dekoltesi olay oldu
MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Diyanet'ten kiralık takı fetvası
Erdoğan'ın Şangay Zirvesi'ndeki fotoğrafı gündem oldu: ''Üstünlüğünü kabul ettirdi''