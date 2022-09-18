Haluk Pekşen'in ölüm nedeni belli oldu

CHP'li eski milletvekili Haluk Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden hayatını kaybettiği iddialarına yalanlama geldi. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Pekşen'in ölüm sebebini açıkladı.

CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan avukat ve öğretim üyesi Haluk Pekşen'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Pekşen için bugün saat 11.30’da TBMM Şeref Kapısı’nda cenaze töreni düzenlenecek. Pekşen’in naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılıncak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HALUK PEKŞEN'İN ÖLÜM SEBEBİ: AŞI DEĞİL KILÇIK

Pekşen’in tedaviye alınmasına neden olan kalp zarı iltihabından dolayı rahatsızlığında COVID-19 aşısının etkili olduğunu iddia eden yorumlara aile tepki gösterirken, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, CHP'li Pekşen'in kılçık nedeniyle başlayan süreç sonunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

YEMEK BORUSU YIRTILMIŞ

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol "Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kılçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ANA BOŞLUK MEDİASTENE açılınca Perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç" ifadelerine yer verdi.