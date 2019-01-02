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  3. 02 Ocak 2019 20:30

Hamama giden 18 kadın zehirlendi

Hatay'da hamama giden 18 kadın hastaneye kaldırıldı.

Hamama giden 18 kadın zehirlendi
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hamama giden 18 kadın, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde hizmet veren bir hamama giden kadınlardan bazıları bir süre sonra fenalaştı. İçeride bulunanlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından içeride bulunan 18 kadın zehirlenme belirtileri ve şikayeti üzerine Dörtyol devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan ve ayakta tedavi edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, hamamda bir gün önce temizlik yapıldığı zehirlemeye kullanılan kimyasal maddelerin sıcak su ile teması sonrası oluşan ağır kokunun neden olmuş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

İHA

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