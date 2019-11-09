Hamsinin fiyatı 5 liraya düştü

Örseloğlu, hamsinin fiyatının 5, 7,5 ve 10 lira arasında değiştiğini belirterek, "Maliyeti hesaplandığında şu anda hamsiyi fiyatının çok altında satıyoruz. Vatandaşların balığa yönelmelerini bekliyoruz. Hem sağlık hem de fiyat açısından şu günler bulunmaz bir fırsat. Palamut olmadığı için tamamen hamsiye yönelmiş durumdayız. Bundan sonrada istavrit avı başlar ve sezonu böylelikle tamamlarız." dedi.

Balık halinde komisyonculuk yapan İsmail Mazlum da balık fiyatlarının uygun olduğunu ve Trabzonlu vatandaşların özellikle hamsi yediğini ifade ederek, "Sezon başında palamut çıkmayınca stres yaptık ama hamsinin bol gelmesi vatandaşımızın ucuz balık yemesini sağladı. Tezgahlarda hamsinin 5 lira olması vatandaş için bulunmaz bir nimet. Balık, çocukların yiyebileceği en güzel yiyecek." diye konuştu.

Havanın soğumasını bekliyorlar

Hamsinin hava şartlarına göre bu aylarda çıkmasının normal olduğunu ifade eden Mazlum, havaların soğumasını beklediklerini söyledi.