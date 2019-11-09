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  3. 09 Kasım 2019 12:00

Hamsinin fiyatı 5 liraya düştü

Trabzon’da havaların uygun gitmesi ve bol miktarda avlanılması sonucu sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 liradan satılan hamsi 5 liradan alıcı buluyor. Moloz mevkinde tezgahta balık satışı yapan Mehmetcan Örseloğlu, yaptığı açıklamada, "Karadeniz’in elması" hamsinin tezgahları süslediğini söyledi.

Hamsinin fiyatı 5 liraya düştü
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Örseloğlu, hamsinin fiyatının 5, 7,5 ve 10 lira arasında değiştiğini belirterek, "Maliyeti hesaplandığında şu anda hamsiyi fiyatının çok altında satıyoruz. Vatandaşların balığa yönelmelerini bekliyoruz. Hem sağlık hem de fiyat açısından şu günler bulunmaz bir fırsat. Palamut olmadığı için tamamen hamsiye yönelmiş durumdayız. Bundan sonrada istavrit avı başlar ve sezonu böylelikle tamamlarız." dedi.

Balık halinde komisyonculuk yapan İsmail Mazlum da balık fiyatlarının uygun olduğunu ve Trabzonlu vatandaşların özellikle hamsi yediğini ifade ederek, "Sezon başında palamut çıkmayınca stres yaptık ama hamsinin bol gelmesi vatandaşımızın ucuz balık yemesini sağladı. Tezgahlarda hamsinin 5 lira olması vatandaş için bulunmaz bir nimet. Balık, çocukların yiyebileceği en güzel yiyecek." diye konuştu.

Havanın soğumasını bekliyorlar

Hamsinin hava şartlarına göre bu aylarda çıkmasının normal olduğunu ifade eden Mazlum, havaların soğumasını beklediklerini söyledi.

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