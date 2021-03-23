Hande Fırat İstanbul Sözleşmesi feshinin perde arkasını açıkladı

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili olarak "Kadınlar ne yazık ki seçim hesaplarına, 'o oyları kaybetme telaşına', 'o kesimden gelen tepkilere', 'gelen tepkilere karşı sözleşmeyi iyi anlatamamaya' kurban edilmişlerdir" dedi.

Hürriyet gazetesi Hande Fırat, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdiği bir köşe yazısı kaleme aldı.

'20 Mart 2021' başlığıyla yayımlanan yazısında bu tarih için "Hayal kırıklığı ve derin üzüntünün tarihi. Özellikle de kadınlar açısından" ifadesini kullanan Fırat, "Kadınlar ne yazık ki seçim hesaplarına, 'o oyları kaybetme telaşına', 'o kesimden gelen tepkilere', 'gelen tepkilere karşı sözleşmeyi iyi anlatamamaya' kurban edilmişlerdir" diye yazdı.

Fırat, şöyle devam etti

“Kadınları korumak için İstanbul Sözleşmesi’ne ihtiyacımız yok. Güçlü yasalarımız var, gereken yasayı çıkarırız, mücadeleden taviz vermeyiz” deniyor, denilebilir...

Güzel cümleler... Ancak artık ister istemez inandırıcılık sorunu taşıyan cümleler. Çünkü İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle zafer çığlıkları atan kesimler şimdiden başka isteklerini sıralamaya başladılar, “Sırada Cedaw da var, Lazarotte de...” diyerek. (Kadına karşı her türlü ayrımcılığın yok edilmesi ile çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunmasına ilişkin sözleşmeler). Kısacası birilerine İstanbul Sözleşmesi bile yetmedi..

Hande Fırat'ın yazısının tamamı için...