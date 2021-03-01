Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hangi illerin kademeli normalleşmeye geçildiğini duyurdu. Peki hangi iller kademeli normalleşmeye geçti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hangi illerin kademeli normalleşmeye geçildiğini duyurdu.

Türkiye'nin risk haritasını paylaşan Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı Koca: İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Haritaya göre mavi ve sarı renkli iller düşük ve orta riskli iller olarak belirlendi.

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu.