Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller
Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller
Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
Normalleşmeye destek yüzde 58
Normalleşmeye destek yüzde 58
İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kademeli normalleşme dönemi
İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kademeli normalleşme dönemi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller

Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller

Hangi iller kademeli normalleşebilecek ? İşte o iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hangi illerin kademeli normalleşmeye geçildiğini duyurdu. Peki hangi iller kademeli normalleşmeye geçti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hangi illerin kademeli normalleşmeye geçildiğini duyurdu.

Türkiye'nin risk haritasını paylaşan Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı Koca: İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

 Haritaya göre mavi ve sarı renkli iller düşük ve orta riskli iller olarak belirlendi.

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu.

 

Etiketler ilhangi il normalleşme harita
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Çorum'da korkutan gelişme: Öğretmenden virüs bulaştı, 6 öğrenci pozitif!
Çorum'da korkutan gelişme: Öğretmenden virüs bulaştı, 6 öğrenci pozitif!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açtı ağzını yumdu gözünü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açtı ağzını yumdu gözünü
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!