Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı
Ankara Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında bu sefer katılımcılara hangi siyasi partiye oy verdikleri ve hangi takımı tuttukları soruldu. İşte anketin sonuçları...
Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketi gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında siyasi parti seçmenlerine hangi futbol takımıı tuttuklarını sordu.
Anket sonuçlarına bakıldığında Galatasaray taraftarlarının her seçenekte 1'nci sırada olması dikkat çekti.
Galatasaray'ı sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.
CHP
Galatasaray: 31,2
Fenerbahçe: 31,4
Beşiktaş: 22,6
Trabzonspor: 4,1
Diğer: 10,7
AK PARTİ
Galatasaray: 37,1
Fenerbahçe: 26,4
Beşiktaş: 16,5
Trabzonspor: 7,9
Diğer: 12,1
DEM PARTİ
Galatasaray: 34,2
Fenerbahçe: 25,8
Beşiktaş: 25,2
Trabzonspor: 1,2
Diğer: 13,6
MHP
Galatasaray: 35,1
Fenerbahçe: 30,4
Beşiktaş: 20,4
Trabzonspor: 6,2
Diğer: 7,9
