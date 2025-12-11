Hangi takımın taraftarı hangi partiye oy veriyor anketi sonuçlandı

Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu

Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu!

Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu

Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti!

Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı

Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı

TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı

Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor!

Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler!

Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor!

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün''

Davalık olan 6 milyar dolarlık arazideki işletmeler bir bir mühürlendi!

Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti

''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı!

Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı

Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı!

Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması!

Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada!

Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!''

Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor!