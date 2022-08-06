Harekete geçildi: MEB'den kayıt parası açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik gelen şikayetler üzerine 65 inceleme/soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul yöneticileri ile yaptığı buluşmalarda Türkiye’deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktarıldığını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrısında bulunmuştu.

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendileri planlamalarına imkan sağlamıştı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Şikayetleri ivedilikle değerlendirilen Bakanlık, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme/soruşturma başlattı ve tamamlanan soruşturmalarda cezai işlemler uygulandı.

SORUMLULAR HAKKINDA ÇEŞİTLİ CEZALAR GETİRİLDİ

Soruşturmalarda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.