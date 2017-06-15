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  3. 15 Haziran 2017 15:45

Harika Çocuklar yine büyüledi

Maltepe Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, yılın son konserini verdi.

Harika Çocuklar yine büyüledi
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Ankara’da bu yıl 22’ncisi düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği’nden “Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı ve Özendirme Ödülleri” ile dönen çocuk korosu, bu kez Maltepe’de sahne aldı.

Fikret Otyam Sanatevi tarafından “Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu Şarkı Söylüyor” sloganıyla düzenlenen sene sonu kapanış konserinde genç yetenekler, dinleyenleri büyüledi.

SANSEV hocaları şef Emine Çolak, koro şef yardımcısı Delfin Aksoy ve Korrepetitör Ceren Gürcan’dan eğitim alan 56 koristin yaşları, 8-14 arasında değişiyor. Geniş bir repertuara sahip olan Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, farklı kültürlerin çocuk ezgilerini özgün dillerinde seslendiriyor.
 
 

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