Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik iddiası! Valilikten açıklama geldi

Niğde'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hasan Dağı'nda volkanik hareketler oluştuğu iddiasına Aksaray Valiliği'nden yanıt geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Niğde'de bir olumsuzluk yaşanmazken il sınırları içerisinde bulunan Hasan Dağı'nda volkanik bir hareketlenme olup olmadığı hakkındaki sorulara Valilik yanıt verdi.

"SENSÖRLERLE TAKİP EDİLİYOR"

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir. 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir.

"OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."