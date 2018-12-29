Hastalarına fırça atan profesör olay oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Bölümü doktoru Prof. Dr. Hakan Çevikel, ücretli yaptığı ameliyatlara randevu aldığı halde gelmeyen, üstelik telefonunu da kapatan hastalarına yönelik, dün sosyal medya hesabından tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı. Prof. Dr. Hakan Çevikel paylaşımda, "Değerli hastalarım, benden muayene veya ameliyat için randevu aldığınızda, herhangi bir sebeple gelmeyecek olursanız, beklenen saatte gelmeyip telefonunuzu kapatmak yerine, arayıp gelemeyeceğinizi söyleyebilirsiniz. Kimseyi zorla ameliyat ya da muayene etmiyoruz. Programım boş kalıyor ve çok sinirleniyorum. Açıkça söyleyeyim yetişkin insanlara yakışmıyor böyle hareketler" yazdı. Bir süre sonra da paylaşımı kaldırdı.



'KENDİ İSTEĞİMLE KALDIRDIM'

Paylaşımı kendi isteği ile kaldırdığını vurgulayan Prof. Dr. Çevikel, DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Özellikle ameliyat için randevu alan hastalar sabah hastaneye geldiğimde gelmediklerini görüyoruz. Bu çok sık yaşanmaya başladı. En azından telefon açarak bize gelmeyeceklerinin bilgisini verebilirler ama bunun yerine telefonlarını kapatmaları bizleri üzüyor. Bu nedenle ben de bir an kendi sayfamda böyle bir şey paylaştım. ADÜ yönetiminden ve hastalarımdan herhangi bir tepki almadım. Ancak bazı arkadaşlarımın uyarısı üzerine kendi isteğimle paylaşımı kaldırdım."







