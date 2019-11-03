Hastane dolup taştı... 67 kişi hastaneye koştu

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde bir tavuk dönerciden gün içinde yedikleri yemeğin ardından kusma ve bulantı şikayeti yaşayan 67 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
TABURCU EDİLDİLER
Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişiler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Polis ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin işletmeden numune alarak inceleme başlattığı öğrenildi.
AA & İHAHaber3.com'a Google'da abone olun