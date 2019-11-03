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  3. 03 Kasım 2019 09:26

Hastane dolup taştı... 67 kişi hastaneye koştu

Afyonkarahisar'da 67 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedavi altına alınanların aynı dönerciden döner yedikleri öğrenildi.

Hastane dolup taştı... 67 kişi hastaneye koştu
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Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde bir tavuk dönerciden gün içinde yedikleri yemeğin ardından kusma ve bulantı şikayeti yaşayan 67 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİLER

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişiler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Polis ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin işletmeden numune alarak inceleme başlattığı öğrenildi.

AA & İHA

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afyonkarahisar , tavuk döner , zehirleme
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