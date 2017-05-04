Hastane kreşinde 22 çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde kalan 22 çocuk, gece saatlerinde kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Rota virüsüne rastlanan çocuklar, tedavileri ardından taburcu edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde kalan çocuklar, dün akşam ve gece saatlerinde evlerinde oldukları sırada kusma ve mide bulantısı yaşamaya başladı. 22 çocuk, aileleri tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Çocuklarının zehirlendiğini düşünen aileler, panik yaşadı. Hastane acil servisinde tedavi altına alınan çocuklara serum verildi. Kan testi yapılan çocuklarda zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren baba Fuat Yıldırım, kızının yapılan kan testinin de temiz çıktığını söyleyerek, "Viral bir şey olduğunu söylediler. Benim çocuğum gibi içeride çocuklar da var. Hastanenin kreşinde kalıyor kızım. Neden olduğu konusunda net bir şey söylenmedi. Serum verdiler, ilaç yazdılar. Bütün tahlilleri temiz çıktı" dedi.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Karadeniz, 22 çocuğun aynı şikayetle hastaneye başvurduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem de çocuklarda ki bulguların üst solunum yolu enfeksiyonlarından Rota virüsünü gösterdiğini söyledi. Herhangi bir gıda zehirlenmesi olmadığını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Bu virüs çocuklarda kısa sürede kusma, ishal, mide bulantısı gibi bulgular gösterir. Hatalığa yakalanan çocuk, kısa sürede de düzelir. Tedavilerinin ardından hepsi taburcu edildi. Çocukların sık olduğu okullarda görülebiliyor bu salgın. Çocukların birbirine teması, kapalı ortamda aynı yerde aynı havayı solumaları neticesinde bu virüs yayılabiliyor. Korkulacak bir durum yok."