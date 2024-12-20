Hastanede ''bıçak parası'' rezaleti: Bir doktor tutuklandı

Diyarbakır’da ameliyat olacak hastalardan ‘bıçak parası’ aldığı iddia edilen doktor tutuklandı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi bölümünde görev yapan Doç. Dr. M.T.K hakkında ameliyat öncesi ve sonrasında hastalardan para talep ettiği şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır başsavcılığınca başlatılan soruşturmada müştekilerin ifadeleri doğrultusunda banka hesap hareketleri tespit edilen doktor polislerce gözaltına alındı.

M.T.K’nın evinde ve aracında yapılan aramada el yazısıyla tuttuğu hasta bilgisi ve para değeri yazılı çok sayıda not kağıdı ile üç ajanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘icbar suretiyle irtikap’ (kamu görevlisinin karşı tarafı baskı altına alarak yarar sağlaması) suçlamasıyla tutuklandı.

AA