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  3. 07 Aralık 2018 19:52

Hastanede çatı çöktü ameliyatlar durdu

Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısı çöktü.

Hastanede çatı çöktü ameliyatlar durdu
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Türkiye’nin en büyük göğüs hastalıkları hastanelerinden birisi olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu bölümünün çatısı çöktü. 10 hastanın ameliyatının ise tadilat sürdüğü gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi.

İstanbul Maltepe'deki bulunan ve Türkiye'nin en büyük göğüs hastalıkları hastanelerinden biri olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin birkaç gün önce ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu D Blok'un çatısının çöktüğü öğrenildi. Hastane çatısının çökmesiyle, binanın üst katında bulunan tıbbi cihazlar da sular altında kaldı.

Hastanedeki tadilat çalışmaları hasta yakınları tarafından görüntülendi.

AMELİYATLAR ERTELENDİ

Tadilat nedeniyle hastanede ikisi acil hasta olmak üzere yaklaşık 10 hastanın ameliyatının ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Sağlık personelinin hasta yakınlarına “Tadilat var. Operasyonlara iki gün ara vermek zorunda kaldık” dediği kaydedildi. Tadilata alınan D Blok'ta yaklaşık 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ile ameliyathane bulunuyor.

Sözcü

süreyyapaşa hastanesi , çatı , ameliyat
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