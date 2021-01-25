Hastanede kumar skandalı: 5 personel açığa alındı

Eskişehir'de bir hastanedeki sağlık personelinin acil servis ofisinde kumar oynadığı iddia edildi. Olayla ilgili 5 kişi açığa alındı.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Doktor, güvenlikçi, sağlık memuru ve temizlik görevlilerinden oluşan grubun, acil servis ofisinde kumar oynadığı öne sürüldü.

Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.

Hastanedeki bir temizlik personeli ifadesinde "geç saatlerde dinlenme molasında olan arkadaşlar, uyumadan zaman geçirmek için iskambil ya da zeka oyunları oynuyor" dedi.

Görüntülerdeki 5 kişi, inceleme kapsamında açığa alındı.