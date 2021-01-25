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  3. 25 Ocak 2021 17:38

Hastanede kumar skandalı: 5 personel açığa alındı

Eskişehir'de bir hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin acil servis ofis odasında kumar oynadığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturmada 5 kişi açığa alındı.

Hastanede kumar skandalı: 5 personel açığa alındı
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Eskişehir'de bir hastanedeki sağlık personelinin acil servis ofisinde kumar oynadığı iddia edildi. Olayla ilgili 5 kişi açığa alındı.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Doktor, güvenlikçi, sağlık memuru ve temizlik görevlilerinden oluşan grubun, acil servis ofisinde kumar oynadığı öne sürüldü.

Eskişehir Valiliği ve Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.

Hastanedeki bir temizlik personeli ifadesinde "geç saatlerde dinlenme molasında olan arkadaşlar, uyumadan zaman geçirmek için iskambil ya da zeka oyunları oynuyor" dedi.

Görüntülerdeki 5 kişi, inceleme kapsamında açığa alındı.

DHA

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