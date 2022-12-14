Hastanede skandal olay! 2 aylık bebeği yere yatırdılar

Hatay'da bir hastanede yerde yatırılan bebeğin fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti. Paylaşımı yapan kullanıcı, ''Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale?'' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili harekete geçti.

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir kullanıcının paylaştığı yerde yatırılan bebek görüntüsüne kullanıcılar yorum yağdırdı.

"SURİYELİ OLMADIĞIMIZ İÇİN Mİ BU MÜDAHALE?"

Paylaşımı yapan kişi, yerde yatan bebeğin yeğeni olduğunu iddia ederek "Hatay İskenderun'da servislerin yeri olmadığı dilekçesiyle 2 aylık yeğenimi yerde yatmaya mahkum ediyorlar. Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale? ifadelerini kullandı. Genç kadının paylaşımına Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabını etiketlemesi ise dikkat çekti.

BAKANLIK'TAN YANIT GELDİ

Sağlık Bakanlığı destek hesabı da paylaşıma yorum yaptı. Bakanlıktan yapılan yorumda "Hastanın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi alabilmemiz için size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?" denildi.

ÖZDAĞ'DAN "BANA ULABİŞİRSİN" MESAJI

Gündem olan paylaşıma Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ genç kadının yaptığı paylaşıma "Benimle DM'den doğrudan temas kurabilirsiniz" dedi.