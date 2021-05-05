Hastanede skandal olay! Kolunda damar yoluyla çalışan doktor darbedildi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir sağlık çalışanı 38 derece ateş ve kolunda damar yolu ile çalışırken darbedildiğini iddia etti.

Sağlık çalışanına şiddet olayı bu kez İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.

Hastanede görev yapan genel cerrahi asistan doktoru Adem Özcan, yaşadığı olayı sosyal medya hesabında şöyle anlattı:

“38 DERECE ATEŞLİYDİM”

“Bugün işe geldiğimde 3 gündür düşmeyen ateşime (38 derece üstü) rağmen, rapor almayıp nöbetime devam ediyorum. Kolumda damar yolu ile serum tedavisi alarak çok sevdiğim görevimi yaparken, sadece yanlış yerde beklediği için biz doktorlara öfkelenen ve çalışma arkadaşım Dr. Fatma Şahin'in izinsiz şekilde fotosunu çekip başhekimliğe, bakanlığa şikayet edeceğini söyleyen hasta yakını tarafından darp edildim.

“KOLUMDAKİ DAMAR YOLUNU KOPARMAYA ÇALIŞTI”

Pandeminin en yoğun döneminde, üstelik tam kapanmanın olduğu şu günlerde aciliyeti olmayan safra kesesi operasyonu olmak için listeye adını yazdırmaya gelen hasta yakını telefondan fotoğrafı silmesini istediğimde “o eli indir seni si.erim” diyerek koridor ortasında bağırıp kolumda görmüş olduğu damar yolunu bilerek koparmaya çalıştı. İtişme esnasında vücudumun muhtelif yerlerine darbe aldım. Sümeyye B. isimli TC'si elimde bulunan hasta ve hastanın yakını olay yerini terk ederken can güvenliğimi tehdit etmiştir, çalışma motivasyonumu kırmıştır.”

BAKAN KOCA’YA SESLENDİ

Sözcü'nün haberine göre, Dr. Adem Özcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek şunları söyledi:

“Kendimin ve meslektaşlarımın can güvenliğini istiyorum. Yıllardır aldığım eğitimin hakkını verip hastalarıma şifa olmaya çalışırken motivasyonumu kıran bu kaçıncı olay 6 yıllık meslek hayatımda tahmin bile edemezsiniz. Şiddet artık son bulsun, korkuyoruz.”

SARE DAVUTOĞLU’NDAN MESLEKTAŞINA DESTEK MESAJI

Doktor Adem Özcan’a meslektaşlarından destek mesajları geldi. Destek mesajında bulunan isimlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu oldu.

Sare Davutoğlu, Adem Özcan’a şu mesajı iletti:

“Değerli meslektaşım Dr. Adem Özcan’a maruz kaldığınız şiddet karşısında tüm kalbimle yanınızdayım. Yaşadığınız talihsiz olay sağlık emekçilerimizin şiddet tehdidi altında çalıştıklarını bir kez daha gösterdi. Zorbalık kaybedecek; siz hastalarınıza şifa olmaya devam edeceksiniz.”